В Южной Осетии рассказали, когда может завершиться подготовка к референдуму

Подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав России может завершиться в мае-июне. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов. По его словам, которые приводит РИА Новости, на подготовку потребуется два-три месяца, за это время необходимо будет собрать подписи, затем передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения, далее должна начаться информационная кампания.

Возможно, ориентировочно назывались определённые сроки — май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена, — сказал Вазагов.

Ранее пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева отмечала, что все юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России, пройдут после 10 апреля, когда в республике состоятся президентские выборы.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил, что референдум, на котором жители Южной Осетии выскажутся по вопросу о вхождении в состав России, может пройти в мае или июне этого года.

О том, что республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил 30 марта. По его словам, решение о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ поддержали ведущие российские политики.

Большинство членов ООН (кроме России, Никарагуа, Венесуэлы, Науру и Сирии) не признают независимость Южной Осетии, считая республику частью Грузии. Власти последней уже выразили протест по поводу планов проведения подобного референдума.