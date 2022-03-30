В Южной Осетии проведут референдум по вопросу присоединения к России

Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о вопросе присоединения к РФ состоится в ближайшее время. По его словам, народ республики выскажет своё мнение по этому вопросу. Он добавил, что у властей есть все основания для вхождения в состав России, передаёт ТАСС.

Народ Республики Южная Осетия выскажет своё мнение о вхождении в состав России на референдуме, который будет проведён в ближайшие время, — рассказал Тадтаев.

Политик отметил, что в этом вопросе никаких препятствий нет.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявил, что в ближайшее время республикой будут приняты юридические шаги для того, чтобы войти в состав России. Бибилов подчеркнул, что объединение с Россией составляет стратегическую задачу региона. Он добавил, что эта цель народ республики обозначал неоднократно.

По словам Бибилова, у Южной Осетии была возможность осуществить «вековую мечту» и войти в состав России ещё в 2014 году, но тогда эта возможность была упущена. Он пообещал, что в этот раз власти не допустят эту ошибку снова. Он назвал этот момент «историческим».