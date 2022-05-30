В Южной Осетии приостановлен указ о референдуме по вхождению в состав РФ

Фото Viktor Pogontsev/Russian Look

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о вхождении территории в состав России. Гаглоев постановил провести консультации с Россией по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией, пишет РИА Новости.

Гаглоев отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, которые затрагивают законные права и интересы РФ. В своём указе президент Южной Осетии отметил, что поддерживает целиком инициативу жителей республики о вхождении в состав России.

Референдум по поводу вхождения Южной Осетии в состав России был назначен бывшим главой республики Анатолием Бибиловым на 17 июля. Вопрос референдума сформулирован как «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

Ранее президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, который ратифицирует соглашение с Южной Осетией о получении двойного гражданства жителям обеих стран. В тексте закона прописано, что граждане РФ и Республики Южная Осетия смогут беспрепятственно получить гражданство соседней страны, при этом не отказываясь от собственного паспорта.