Южная Корея пообещала беспрецедентный ответ на ядерные испытания КНДР Замглавы МИД Южной Кореи Чо Хён Дон предупредил КНДР о беспрецедентном ответе на ядерные испытания

Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Замглавы МИД Южной Кореи Чо Хён Дон предупредил, что КНДР «столкнется с беспрецедентным по силе ответом» в случае проведения седьмых ядерных испытаний, сообщает Reuters. На трехсторонней встрече представители МИД Японии, Южной Кореи и США обсудили развитие ядерной и ракетной программ КНДР, ситуацию вокруг Украины и Тайваня, а также взаимодействие по реализации «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Мы согласились с тем, что потребуется беспрецедентная реакция, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание, — заявил Чо Хён Дон.

Представители МИД трех стран назвали «чрезвычайно высокой» частоту проведения ракетных испытаний, которые проводит Северная Корея. По мнению дипломатов, подобные запуски не только ставят под угрозу мир и стабильность в регионе Азии, но также становятся серьезным «вызовом всему международному сообществу».

На фоне этого первый замглавы МИД Японии Такэо Мори, Чо Хен Дон и заместитель госсекретаря США Уэнди Шенман сделали акцент на важности дипломатических усилий для расширения обороноспособности альянсов между Японией и США, а также между Южной Кореей и США для обеспечения реализации положений резолюций СБ ООН по КНДР.

Помимо вопросов, связанных с ситуацией вокруг КНДР, представители внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на Украине, «вновь подчеркнув недопустимость угроз применения ядерного оружия». Три стороны также отвергли обвинения России в адрес Украины о применении «грязной бомбы».

24 октября власти КНДР заявили, что открыли огонь из реактивной системы залпового огня в сторону Южной Кореи. Применение РСЗО стало ответом на выстрелы по территории республики со стороны южного соседа.