В Южной Корее задержали россиянина, подозреваемого в убийстве

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В среду, 5 августа, полиция Южной Кореи задержала гражданина России. 50-летнего мужчину подозревают в совершении убийства. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным полиции, задержанный совершил убийство после того, как его оппонент отказался вернуть долг. Предположительно, россиянин несколько раз ударил жертву ножом. Потерпевший сумел добраться до больницы, где умер от полученных ранений.

В настоящее время начато следствие. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки. Мужчина напал на нее в микрорайоне Нижняя Ельцовка и нанес несколько ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Девушка умерла до приезда скорой. Подозреваемый и жертва состояли в отношениях.