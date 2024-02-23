В Южной Корее высказались о помощи в восстановлении Украины Чо Тхэ Ёль: Южная Корея продолжит оказывать помощь в восстановлении Украины

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Республика Корея намерена продолжить вносить вклад в реконструкцию Украины, заявил глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль. Дипломат выступил на министерской встрече «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро, сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Он выразил намерение продолжить вносить вклад в реконструкцию Украины, в том числе через платформу доноров Украины, к которой недавно мы присоединились, — говорится в сообщении южнокорейского МИД.

Чо Тхэ Ёль также призвал страны G20 к решительному ответу на ракетно-ядерную программу Северной Кореи и ее военное сотрудничество с РФ. Глава МИД счел необходимым для государств из «Группы двадцати» отказаться от геополитической конфронтации.

Ранее посол России Георгий Зиновьев заявил, что Москва считает неприемлемыми опосредованные поставки южнокорейских вооружений на Украину. По его словам, дальнейшие поставки оружия и боеприпасов нанесут ущерб двухсторонним отношениям между странами. При этом посол подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала южнокорейских партнеров о последствиях такого решения.

Зиновьев также подчеркивал, что Южная Корея может быть исключена из перечня недружественных государств. По его словам, для этого Сеул должен отказаться от антироссийских санкций, введенных после начала СВО, а также от поставок вооружения украинской армии.

По данным ряда западных СМИ, Южная Корея поставила Украине больше боеприпасов, чем европейские державы. При этом в Сеуле отрицают, что конечным пользователем южнокорейских боеприпасов и вооружений является Украина. По словам Зиновьева, в России серьезно относятся к этой информации.