В Южной Корее указали на бесполезность НАТО Президент Южной Кореи: Вашингтонская декларация эффективнее соглашений НАТО

Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Ли До Ун заявил, что глава государства Ли До Ун считает Вашингтонскую декларацию более совершенным инструментом ядерного сдерживания, чем соглашения НАТО, пишут «Известия». По словам южнокорейского лидера, Вашингтонская декларация заключена «один на один» и представлена в виде письменного документа с конкретной страной.

Президент объяснил, что Вашингтонская декларация более эффективна, чем многосторонние договоренности НАТО, так как заключена «один на один», и это первый случай, когда концепция расширенного сдерживания была организована в виде письменного документа с конкретной страной, а не устного заявления, — рассказал Ли До Ун.

Он при этом не стал уточнять, означает ли это, что любые действия в отношения КНДР Сеул будет согласовывать напрямую с Вашингтоном.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи согласовали с США механизм немедленных консультаций на случай ядерной атаки КНДР. Юн Сок Ель заручился на встрече с главой США Джо Байденом обещанием «атомного ответа» при подобной атаке. Американский лидер при этом уточнил, что Вашингтон не собирается размещать ядерное оружие на полуострове. По его словам, речь идет о визитах в порты Южной Кореи ядерных подводных лодок США.