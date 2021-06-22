В Южной Корее рассказали о первой смерти вакцинированного AstraZeneca

Власти Южной Кореи сообщили, что житель страны скончался после вакцинации от коронавирусной инфекции. Его смерть стала первым случаем среди получивших препарат AstaZeneca. Об этом пишет агентство Yonhap.

Известно, что мужчина умер от тромбоза 16 июня. Ему было около 30 лет. За некоторое время до смерти у него появились головные боли и тошнота. Прививку он поставил 27 мая.

Вакцинироваться AstraZeneca в стране можно с апреля, но только для лиц старше 30 лет, поскольку медики опасаются тяжёлых побочных эффектов.

До этого случая в Южной Корее не было известно о смерти людей после вакцинации. Органы здравоохранения страны расследовали 224 случая смерти, к которым могла привести прививка от коронавируса, и выяснили, что в 210 случаях она никак не повлияла на летальный исход, остальные случаи ещё расследуются.

7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) установило, что в ряде случаев тромбоз является побочным эффектом при использовании вакцины AstraZeneca. При этом подчёркивается, что этот эффект является «крайне редким».