В Южной Корее не увидели санкционных препятствий для покупки газа из России

Фото Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Южная Корея продолжает закупать российский СПГ без изменений, так как для этого нет никаких санкционных препятствий, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в газовой отрасли страны. Отмечается, что Государственная корейская газовая корпорация (KOGAS) готова «добросовестно» обсуждать возможные проблемы с РФ, если этого потребуется. Источник рассказал агентству, что KOGAS не получала требований об оплате за поставки в рублях.

У KOGAS сейчас нет никаких проблем, связанных с Россией. Если в будущем ситуация изменится, KOGAS добросовестно обсудит это с российской стороной, чтобы разрешить возможную проблему, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что долгосрочные контракты исполняются на прежних условиях и в прежних объемах: оплата осуществляется в долларах сначала через банк в США, а затем через японский банк.

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова ранее заявила, что быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен. По словам эксперта, главным последствием такого решения станет существенное сокращение темпов экономического роста. Она также указала, что в Европе нет уверенности в том, что все условия для постепенного отказа от российских энергоресурсов будут выполнены в срок.