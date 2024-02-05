В Южной Корее началось серийное производство истребителей класса 4++ Defense News: Южная Корея построит десятки новых истребителей KF-21

Фото: KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель KF-21

В Южной Корее сообщили о начале серийного производства истребителей KF-21 класса 4++, передает Defense News. По данным издания, в общей сложности к 2026 году в стране построят 40 таких самолетов.

Как уточняет издание, Южная Корея приступила к активной модернизации своей авиации, в рамках которой появится первое подразделение с истребителями KF-21. Эта модель призвана заменить самолеты F-4 и F-5, состоящие на вооружении страны. Всего же в рамках плана руководства страны к 2032 году в стране должно появиться около 120 истребителей класса 4++.

Первые летные испытания новой разработки были проведены летом 2022 года. Согласно предоставленным характеристикам, истребители KF-21 смогут развивать скорость до 1,81 Маха, дальность полета без дозаправки составит 2,9 тысячи км, а полезная нагрузка (вооружение и допсредства) составит 770 кг. Также уточняется, что порядка 65% деталей для самолета будет производиться на территории Южной Кореи.

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