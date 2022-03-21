В ЮФО заявили, что отношения Крыма с Херсонской областью восстановятся

Заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов заявил, что торгово-экономические отношения Крыма с соседней Херсонской областью Украины восстановятся в полном объёме. Произойдёт это после окончания спецоперации, отметил он в беседе с РИА Новости.

Полноценное восстановление торгово-экономических отношений Крыма с Херсонской областью и другими регионами Украины станет возможным после окончательного завершения специальной военной операции, — подчеркнул замполпреда.

Степанов добавил, что в настоящий момент и Крым, и Севастополь преодолели все блокады полуострова. Эти российские регионы энергично развиваются и помогают территориям Украины, которые уже освобождены от местных националистов. С окончанием спецоперации полпредство сможет выйти на прямые контакты с представителями Херсонской области, заключил заместитель полпреда.

Ранее политолог Сергей Михеев рассказал, что 18 марта российские вооружённые силы почти целиком заняли Херсонскую область. По его словам, военные российские корабли при этом подавляют попытки организовать береговую оборону Одессы.