В ЮАР рассказали, в каком формате пройдет саммит БРИКС Президент ЮАР заявил, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе будет очным

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Встреча лидеров БРИКС с главами делегаций приглашённых государств, 2018 год

Предстоящий саммит БРИКС в Йоханнесбурге 22–24 августа пройдет в очном формате, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в Twitter. Он подчеркнул, что мероприятие состоится не виртуально.

У нас будет очный саммит БРИКС... Он не будет виртуальным, — написал Рамафоса.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что власти России считают, что руководство Южно-Африканской Республики должно предоставить президенту РФ Владимиру Путину иммунитет от ареста Международным уголовным судом во время саммита БРИКС. Он назвал решение МУС ничтожным и неприемлемым и отметил, что российская сторона уже направила ЮАР сигналы о неприемлемости задержания Путина на основании ордера Международного уголовного суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой не исключена.

В свою очередь Сирил Рамафоса также анонсировал двустороннюю встречу с российским коллегой. Он заявил, что в ходе общения намерен обсудить с Путиным предстоящий в августе в ЮАР саммит БРИКС. По его словам, ряд вопросов, касающихся мероприятия, все еще требуют решения.