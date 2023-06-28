В ЮАР рассказали о будущем мирного плана Африки по Украине Глава МИД ЮАР Пандор: африканские лидеры продолжат переговоры с Путиным и Зеленским

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор во время встречи с коллегой из Германии Анналеной Бербок заявила, что африканские лидеры продолжат взаимодействовать с президентами России и Украины, сообщает телеканал RND. По информации издания, встреча лидеров стран Африки с президентом Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским может состояться в ближайшие недели.

Африканские лидеры продолжат взаимодействовать с президентами России и Украины, — сказала Пандор.

По ее словам, главное темой очередной встречи лидеров Африки, России и Украины станет завершение украинского конфликта.

Ранее председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо заявил, что Белый дом виноват в разжигании конфликта на Украине. Политик добавил, что Вашингтон продолжает попытки переложить ответственность за кризис на Россию с помощью медийного давления. По его словам, кубинский парламент «выражает самое энергичное осуждение» санкций против Москвы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если в НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине, то «пусть воюют». Россия, по словам министра, к этому готова. Таким образом он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что только Украина может определять условия для завершения конфликта.