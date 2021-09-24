В Японии заявили о вероятной отмене режима ЧС по коронавирусу

Из-за значительного падения числа новых заражений власти Японии рассмотрят вариант отмены режима чрезвычайной ситуации, который на сегодняшний день действует почти в половине префектур. Об этом телеканалу NHK заявил министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура. Вместе с тем не были исключены новые риски и начало «пятой волны».

Мы наблюдаем продолжающийся тренд к снижению числа новых заражений в стране. Я полагаю, что в сложившихся условиях мы сможем снять режим ЧС в конце сентября, — заявил Тамура.

По его словам, всё равно остаются новые риски заражения, которые могут впоследствии привести к началу новых волн пандемии, несмотря на полную вакцинацию.

Даже если вы полностью вакцинированы, всегда остаётся риск заражения. В связи с этим я полагаю, что необходимо проведение определённых поведенческих тестов для смягчения существующих ограничений, — пояснил министр.

С его мнением были согласны присутствующие на программе эксперты. Они признали, что вряд ли удастся полностью исключить новые заражения в ближайшее время.

Сообщается, что режим ЧС действует в 19 японских префектурах из 47. Ещё в восьми действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, предполагающий более мягкие ограничения.

Ранее сообщалось, что Япония временно отказалась от вакцинации американским препаратом Moderna из-за обнаружения в нём посторонних веществ. Сообщения об этом поступили в Минздрав из разных центров вакцинации в стране. Компания Takeda Pharmaceutical сообщила о приостановлении использования препарата в количестве 1,63 млн доз и обещала приложить все усилия, чтобы ситуация не отразилась на доступности вакцин в стране.