В Японии заявили о гениальности россиян Профессор Хаттори: гениальность россиян позволила снизить влияние санкций Запада на РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори в статье для Wedge Infinity заявил, что западные и японские санкции против России незначительно отразились на ежедневной жизни граждан. Он указал на слова работающей в Японской ассоциации по торговле с Россией и СНГ Асуки Токуямы о том, что «русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций». Он согласился с этим утверждением и подчеркнул, что русские продемонстрировали умение справляться с трудностями.

Санкции, безусловно, сделали невозможным использование услуг, которыми они пользовались раньше. Но русские — всё еще гении. Они находят свои собственные решения. Пока санкции не привели к значительному снижению уровня жизни в России, — сказал Хаттори.

Он указал на правильность решения российских властей по ограничению на экспорт зерна, так как это позволило обеспечить внутренний рынок.

Ранее обозреватель британского издания Independent Дэвид Макхью заявил, что россияне практически не почувствовали изменений в своей жизни после года санкций со стороны Запада. Журналист опросил нескольких граждан РФ, и те признались, что не столкнулись с безработицей, дефицитом товаров или сильной инфляцией.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что страна кратно повысила экономический суверенитет и успешно справилась с санкционным давлением. Он уточнил, что финансовая система страны устояла и стала более самостоятельной благодаря действиям Центробанка.