В Японии заявили о беспомощности Запада перед российским «Посейдоном» YNJ: у США нет шансов перед российской ядерной торпедой «Посейдон»

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У США нет шансов в случае применения Россией «оружия Судного дня» — ядерной торпеды «Посейдон», пишет издание Yahoo News Japan. Отмечается, что взрыв данного оружия способен вызвать цунами, которое способно уничтожить такой город, как Нью-Йорк. По словам автора материала, высота волны может достигать несколько сотен метров.

Насколько ужасно цунами высотой 500 метров? Если бы Нью-Йорк стал мишенью, цунами обрушилось бы на город значительно выше размера его зданий. Высота Статуи Свободы составляет 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра, — сказано в публикации.

Военный эксперт Кадзухико Иноуэ отметил, что оружие обладает неограниченным радиусом действия благодаря ядерной силовой установке. Он добавил, что у США нет подобных аналогов.

Руководство НАТО направило странам-членам предупреждение о мобилизации российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород», на борту которой находится ядерная ракета «Посейдон», сообщила ранее итальянская La Repubblica. Журналисты добавили, что ракета также известна как «Оружие Апокалипсиса».

В Альянсе выразили свое опасение тому, что Россия может испытать «Посейдон», оружие, которое может преодолеть расстояние в 10 тысяч километров под водой. Автор материала напомнил, что ракета предназначена для взрыва вблизи побережья, который приведет к радиоактивному цунами, способному разрушить такие города, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.