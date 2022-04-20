В Японии заявили, что продолжение конфликта на Украине выгодно США

Риск нехватки продовольствия из-за ситуации на Украине сыграет на руку США пишет японская газета Shūkan Gendai. По мнению экономиста Кэйити Каи, во многих странах может начаться голод. Он напомнил, что на долю Москвы и Киева приходится 30% мирового экспорта пшеницы.

Если Европа откажется от поставок природного газа из России, экспорт на континент газа из США (в виде СПГ) увеличится. Если сюда добавить и ожидаемый в мире дефицит продовольствия, то влияние американских зерновых корпораций станет еще больше, а это также будет способствовать сохранению валютной гегемонии доллара, — отметил экономист.

По его мнению, развитыe страны в такой ситуации смогут так или иначе обеспечить себя необходимыми зaпасами, однако остальные государства рискуют столкнулся с гoлодом. Однако Соединённым Штатам такое положение дел только на руку, ведь для них продовольствие наряду с нефтью и валютой сталo инструментом гегемонии еще в 1970-х годах.

Der Spiegel ранее писал, что Ливан, Египет, Ливия и Йемен, импортирующие украинское и российское зерно, в случае прекращения поставок встретятся с проблемой массового голода лицом к лицу. В этих странах могут подскочить цены на еду, в связи с чем она станет недоступной для миллионов людей. В журнале отметили, что цены на пшеницу выросли на 40% с начала военной спецоперации на Украине, хотя и до этого они были на исторических максимумах.