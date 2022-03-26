В Японии заявили, что Байден слаб и неуравновешен

Депутат японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что президент США Джо Байден в ситуации вокруг Украины провоцирует Россию, проявляя свою слабость и неуравновешенность. Вместо этого ему следовало бы убедить украинского коллегу в мирном решении вопроса, отметил он в интервью Shukan Gendai.

Президент Байден должен сказать Зеленскому: «Результат конфликта уже ясен. Теперь нет другого выбора, как начать диалог». Однако Байден этого Зеленскому не говорит и не останавливает его, а только провоцирует Россию. В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена, — считает депутат.

По мнению Судзуки, из-за милитаристских действий Зеленского события на Украине способны закончиться катастрофой.

Вместо того чтобы остановить экзальтацию своих граждан, готовящихся к борьбе против русских с «коктейлями Молотова», Зеленский громогласно заявил своему народу: «Я дам вам оружие. Давайте сражаться вместе», — напомнил он.

Судзуки рассказал, что это напомнило ему похожие картины из военной Японии, и тогда всё закончилось атомными бомбардировками и полным разгромом.

Ранее стало известно, что Джо Байден в ходе своего визита в Польшу заявил: Россия не стремится к денацификации Украины, а намеревается сместить текущего украинского президента Владимира Зеленского со своего поста.