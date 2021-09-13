В Японии ужесточат наказание за интернет-травлю

Власти Японии намереваются ужесточить наказание за травлю в Интернете, введя уголовную ответственность и в 30 раз увеличив штрафы за подобное нарушение. Об этом заявила министр юстиции Ёко Камикава, которую цитирует Japan Times.

Камикава заявила , что оскорбления в Сети провоцируют любителей кибербуллинга, действия которых остаются почти безнаказанными, что ведёт к новым нарушениям прав человека. Сейчас признанному виновным в травле в Интернете в Японии грозит административный арест до 30 суток и штраф до 10 тысяч иен ($97).

Глава ведомства поручила экспертной комиссии при своём ведомстве рассмотреть возможность введения уголовного наказания за кибербуллинг сроком до одного года лишения свободы и увеличить срок давности за оскорбления с одного года до трёх лет. Денежный штраф по таким наказаниям предлагается увеличить до 300 тысяч иен ($2,75 тысячи).

Видя, что всё больше людей выступают против оскорбительного поведения в Интернете, мы понимаем, что кибербуллинг необходимо квалифицировать как преступление, с которым нужно серьёзно бороться, и пресечь его, — заявила министр юстиции.

Ранее основатель и генеральный директор Vivaldi Technologies Йон фон Течнер рассказал о классификации кибербуллинга, выделив несколько его основных типов — харассмент, отторжение, обнародование, троллинг, а также маскировка. В случае харассмента один пользователь посылает другому оскорбительные сообщения или оставляет плохие комментарии в его социальных сетях. Обнародование включает в себя распространение изображений без ведома и согласия человека.

При «отторжении» человека преднамеренно исключают из онлайн-группы или общего чата: такая форма кибербуллинга может нанести серьёзную травму ребёнку, который чувствует себя отвергнутым. При «маскировке» пользователь создаёт поддельный аккаунт, чтобы анонимно следить за другими, выдавать себя за другого человека или слать оскорбительные сообщения.