В Японии назвали главный просчет США на Украине Shūkan Gendai: США исчерпали запасы оружия для поставок на Украину

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Военно-промышленный комплекс США исчерпал силы для «накачивания» Киева оружием, что сыграет на руку Москве, предположил главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи в статье для Shūkan Gendai. По его мнению, «широко разрекламированные» ракетные комплексы Javelin и РСЗО HIMARS уже оказались в дефиците, а производство дополнительных вооружений может потребовать от полугода до двух лет.

Украине больше неоткуда получать сопоставимые по объему с прежними поставки вооружения. Россия же наращивает темпы производства вооружений у себя в стране. В этой связи аналитики начинают говорить о том, что в обозримой перспективе, особенно в сложных условиях зимы, Москва может одержать верх над Киевом на поле боя, — пишет Фудзи.

Ранее New Yorker со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщал, что Штаты не могут предоставить Украине много систем HIMARS. Это объясняется тем, что их просто нет в неограниченном количестве «на планете Земля». Аналогичная ситуация сложилась и с системами ПВО, которые просит Украина. В случае с поставками оружия проблема носит технический, а не политический характер, так как в США не так много запасных систем ПВО, которые можно было бы отдать Киеву.

Другой стороной медали является периодическое уничтожение американского оружия, в частности гаубиц М777, российскими войсками, отмечалось в тексте.