КНДР осуществила запуск сразу нескольких баллистических ракет

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

9 октября 2022 г., Сеул, Южная Корея: телеэкран, показывающий новостную программу, сообщающую о запуске ракеты Северной Кореей

КНДР в ходе последнего испытания в ночь на 14 октября по местному времени совершила запуск сразу нескольких, предположительно, баллистических ракет, в сторону Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление береговой охраны Японии. Отмечается, что ракета уже упала, однако более точной официальной информации о месте падения на данный момент не приводится. Японские сторожевики призывают находящиеся в регионе суда, в случае обнаружения обломков ракеты, не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

В то же время по данным правительственных источников КНДР произвела запуск сразу нескольких баллистических ракет — все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Информации о каком-либо ущербе из-за ракетного запуска КНДР не поступало.

Оперативная группа при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды в настоящее время занимается сбором и анализом информации, связанной с этим новым ракетным пуском КНДР. Минобороны Японии, в свою очередь, также занимается сбором соответствующей информации. Японское оборонное ведомство на данный момент не приводило официальных данных о дальности полета ракет и максимальной высоте их полета.

Ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что КНДР уже смогла достичь миниатюризации ядерного заряда, необходимой для оснащения ядерными боеголовками баллистических ракет, в зоне поражения которых находится японский архипелаг.

До этого сообщалось, что КНДР в среду, 12 октября, выпустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности. Они поразили цель на расстоянии 2000 километров. По данным СМИ, ракеты пролетели 10 234 секунды в небе над Желтым морем на территории Кореи.