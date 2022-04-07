В Японии сообщили о возможной высылке российских дипломатов

Телеканал Fuji TV сообщил, что правительство Японии рассматривает в качестве санкционной меры высылку из страны части российских дипломатов. По данным телеканала, японский кабмин сейчас обсуждает такую возможность.

Между тем, ещё два дня назад японские СМИ сообщали, что правительство страны в отличие от стран НАТО, скорее всего, не пойдёт на высылку российских дипломатов из-за событий на Украине, так как не хотело бы стать объектом ответных мер со стороны России.

Официальный Токио рассматривает высылку российских дипломатов как крайний вариант, опасаясь ответных мер Москвы. Но при этом новый пакет антироссийских санкций будет реализован, над ним сейчас ведётся работа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет медлить с контрмерами в ответ на антироссийские шаги Японии. Она также отметила, что Япония продолжает усиливать истерию, покорно «исполняя указания, полученные из-за океана».