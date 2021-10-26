В Японии назвали демонстративным проход кораблей ВМФ РФ и КНР через проливы

Проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая через проливы Цугару и Осуми носит демонстративный характер. Это первая столь масштабная и продолжительная операция, приводит агентство Kyodo слова министра обороны Японии Нобуо Киси.

Это первая столь масштабная и столь продолжительная операция. Данные действия не являются чем-то обычным. Есть предположение, что это может быть демонстративной акцией, направленной на Японию, — сказал глава Минобороны на пресс-конференции в Токио.

Ранее заместитель генерального секретаря правительства Японии Ёсихико Исодзаки заявил, что японские власти продолжают следить за манёврами кораблей КНР и России в Тихом океане. По данным японских военных, пять российских кораблей и столько же судов ВМС Китая прошли по Сангарскому проливу (Цугару) между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. После этого они обогнули Японию с южной стороны и прошли через пролив Осуми, расположенный между островом Кюсю и островами префектуры Кагосима на юго-западе страны. Позже корабли разделились. Суда ВМФ РФ направились во Владивосток через Цусимский пролив.

Движение судов осуществлялось в рамках совместных учений России и Китая «Морское взаимодействие — 2021», которые завершились 18 октября в Японском море. Руководство Японии выразило обеспокоенность проходом кораблей через проливы. Жители страны также были встревожены, посчитав, что их «окружают».