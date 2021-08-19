В Японии сконструировали «приветливый» туалет

Японский дизайнер Казу Сато вместе с компанией Disruption Lab создал в Токио «приветливый» общественный туалет. Он получил название Hi Toilet («Привет-туалет»), сообщает Designboom.

Название уборной неслучайно. Ей можно управлять с помощью голосовых команд. Туалет выкрашен в белый цвет и обладает сферической формой. Основание здания подсвечивается тёплым светом в тёмное время суток.

Туалет понимает различные команды, в том числе он может смыть воду в унитазе, закрыть или открыть дверь. Посетители не будут чувствовать неприятный запах, поскольку уборная оборудована круглосуточной системой вентиляции.

Авторы уборной объяснили, что пытались своим проектом продемонстрировать «великолепие японских общественных туалетов». Он позволит снизить контакты посетителей с поверхностями до минимума. Сато рассказал, что идея создания дружественного туалета появилась задолго до появления коронавируса, но пандемия ускорила создание этого проекта.

Я надеюсь, что этот туалет внесёт свой вклад в имидж Токио как чистого города, — рассказал дизайнер нидерландскому изданию Manners.

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