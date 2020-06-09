В Японии скончался известный педиатр Томисаку Кавасаки

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Педиатр Томисаку Кавасаки скончался в Японии в возрасте 95 лет. В 1967 году он описал детский воспалительный синдром сосудов, названный впоследствии в его честь.

О смерти врача сообщает телеканал NHK. По его данным Кавасаки умер от естественных причин, связанных с его преклонным возрастом.

Синдром Кавасаки стал фиксироваться у детей разных стран в период пандемии коронавируса, писал NEWS.ru. Некоторые из них скончались. 7 мая телеканал CBS со ссылкой на представителя управления здравоохранения Нью-Йорка Димитра Даскалакаиса сообщил, что воспаление сосудов могло проявляться у несовершеннолетних после того, как они переболели COVID-19 в лёгкой форме.