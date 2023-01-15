В Японии решили приравнять COVID к гриппу и отменить маски Tokyo Shimbun: в Японии могут приравнять COVID к гриппу и отменить ношение масок

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Loook Press

Правительство Японии рассматривает возможность пересмотреть статус COVID-19 и понизить его до уровня, аналогичного сезонному гриппу. Это приведет к некоторому количеству изменений, в том числе к отмене обязательного ношения масок в помещениях, за исключением наличия симптомов заражения. Об этом сообщает газета Tokyo Shimbun.

По данным издания, власти займутся вопросом пересмотра статуса заболевания весной. Подобный шаг позволит расширить число больниц, в которых принимают пациентов с коронавирусом. Также правительство перестанет полностью компенсировать населению расходы на проведение вакцинации от COVID-19.

При этом ряд экспертов склоняется к мнению, что в случае пересмотра требования ношения масок в Японии может произойти всплеск заболеваемости.

В 2022 году в стране отменили обязательное ношение масок на улице, за исключением случаев, когда люди ведут активную беседу. При этом граждане страны до сих пор в большинстве продолжают носить маски как в помещениях, так и на улице. Также они сохраняют приверженность обработке рук антисептиком, а в некоторых ресторанах до сих пор сохранились прозрачные перегородки, отделяющие гостей друг от друга.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Миядзаки специалисты зафиксировали новую вспышку птичьего гриппа. В этой связи начато уничтожение около 100 тысяч кур.