В Японии рассказали, почему Европа скоро устанет от Украины Японский политик Масудзоэ: зима усилит усталость европейцев от Украины

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Усталость жителей Европы от событий на Украине усилится с приходом холодов. Такое мнение выдвинул японский политик, лидер Японской партии реформ Еити Мисудзоэ в своей статье для JB Press. По его мнению, помощь Запада, которая является «настоящим спасательным кругом» для Киева, не может быть бесконечной. Поддержка осуществляется за счет налоговых платежей западных стран и их жители уже ощутили «серьезную усталость» от Украины.

«Феномен «усталости от Украины» — основная причина, например, победы правой коалиции на всеобщих выборах в Италии. <...> Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против антироссийских экономических санкций ЕС. Правая коалиция также победила на всеобщих выборах в Швеции, — написал японец.

Он подчеркнул, что примеры демонстрируют: мнение о вечной помощи Украине Западом являются проявлением «неумеренного оптимизма». Кроме того, в настоящее время в Европе становится все холоднее, скоро наступит зима, и холода, вероятно, еще усилят усталость от Украины. На «генерала Мороза», который осложнит жизнь европейцам, по мнению политика, надеется и Россия.

Украинский конфликт и сопутствующие ему экономические санкции потрясли самые основы европейской энергетической политики. На низовом уровне в Европе растет антипатия к Украине, которая в связи с серьезными трудностями просит от Запада только одного — помощи, — резюмировал Еити Мисудзоэ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предрек, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю историю страны. Он подчеркнул, что несмотря на это, граждане не имеют права расслабляться и должны «пройти путь к украинской победе».

В свою очередь зампред Киевской городской администрации Петр Пантелеев заявил, что в ближайшую зиму в украинской столице могут возникнуть трудности с подачей отопления. По его словам, в течение нескольких дней или недель отопление будет отключено полностью из-за непрекращающихся обстрелов ВС РФ.