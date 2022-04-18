В Японии рассказали об «украинском методе» обогащения США

Американские военные компании обогащаются за счёт эскалации ситуации на Украине, поэтому Вашингтон предпримет всё возможное, чтобы затянуть этот конфликт, такое мнение высказали аналитики JB Press.Так, стоимость акций корпорации Lockheed Martin выросла на 30%, подобная динамика есть и у других компаний.

После начала военной операции России на Украине цены на акции крупнейших военных фирм в США резко подскочили, — акцентировали внимание эксперты.

По информации издания, стоимость ценных бумаг компании Lockheed Martin с января по март 2022 года взлетела на 30%. Следом идут корпорации Northrop Grumann и General Dynamics — около 20%, а за ними Raytheon — около 10%. При этом по состоянию на начало года индексы роста акций колебались в районе нуля, или в некоторых случаях теряли в стоимости.

В материале сказано, что США оказывала военную помощь Украине ещё до начала спецоперации России. В прошлом году Киев получил от администрации Белого дома на военные цели 650 миллионов долларов.

По мнению авторов статьи, напрашивается вывод, что реально управляет США политический истеблишмент во главе с военными компаниями, при этом Джо Байден просто озвучивает их устремления.

Они также пришли к заключению, что Вашингтон и в будущем будут использовать «украинский метод», при котором происходит накачивание страны вооружениями, но исключается прямое участие США в конфликте.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, Киев получит артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставки оружия на Украину для самообороны.