В Японии рассказали о «мощном ударе Путина» по планам Токио

https://static.news.ru/photo/d827ca12-6a17-11eb-b1a6-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Военное усиление России на Курильских островах и введённый в стране запрет публичных призывов к отчуждению территорий вынуждают Японию отказаться от прежней стратегии в территориальных переговорах с Москвой.

Курс Путина нанёс мощный удар по территориальным переговорам, — передаёт Yahoo News Japan.

На портале говорится о размещении в октябре 2020 года на российских островах новейших танков Т-72Б3 и появлении на Итурупе зенитных ракетных комплексов С-300. По мнению авторов публикации, твёрдая позиция российских властей вкупе с уступчивостью Токио привела к тому, что у Японии не осталось шансов на «уступки» Москвы по данному вопросу.

Ранее новость о запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» вызвала бурную реакцию у жителей Японии. Сообщения в японских СМИ о пуске ракеты в основном носили сдержанный и фактологический характер. Между тем у местных жителей это известие вызвало тревогу. Многие читатели назвали Россию по-настоящему «страшной страной», а запуски ракет, по их мнению, могут нести опасность как для Японии, так и для Соединённых Штатов. При этом японцы считают, что властям необходимо озаботиться созданием собственных ударных ракет и атомных подводных лодок, писал NEWS.ru.