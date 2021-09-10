В Японии рассказали, что курильщики реже болеют COVID-19

Группы учёных из Университета Хиросимы постарались выяснить, почему наблюдается низкая заболеваемость COVID-19 среди курильщиков. Результаты работы были опубликованы в издании Scientific Reports. Как оказалось, это связано с выработкой защитных веществ.

По словам учёных, были найдены два вещества, которые имитируют действие химических элементов в дыме сигарет. Они оказались связаны с клетками млекопитающих, ингибирующих выработку белков ACE2. Так, у коронавируса уменьшалась возможность проникнуть внутрь клетки.

В то же время специалисты отметили, что любой вид курения вредит здоровью. При длительном воздействии подобная негативная привычка может спровоцировать закупорку сосудов, а затем привести к инсульту или инфаркту.

Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская заявила, что имунная система человека находится в сильной зависимости от его психического состояния. В связи с этим одной из причин заражения коронавирусом может стать плохое настроение. По её словам, тоска, страх, подавленное состояние снижают защитные силы организма. Существующий уровень заболеваемости коронавирусом во многом является эффектом пониженного иммунитета.