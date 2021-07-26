В Японии прокомментировали слова Путина о Курилах

Правительство Японии в курсе слов президента России Владимира Путина, который анонсировал уникальные предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов, но хотело бы воздержаться от «гадания об их содержании». Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като. Его слова приводит ТАСС.

Като отметил, что Япония вела переговоры с РФ по вопросу совместной экономической деятельности на Курильских островах.

Мы вели активные переговоры с российской стороной о том, как осуществлять ее, не нарушая правовые позиции обеих стран, — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил. Соответствующая информация появилась на сайте главы государства. Президент добавил, что эти предложения будут окончательно сформулированы и реализованы после поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток. Путин также поручил премьеру обратить особое внимание на ситуацию с Курильскими островами в ходе поездки.