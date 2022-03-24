В Японии прокомментировали перевод оплаты за российский газ в рубли

Руководство Японии на данный момент изучает вопросы, связанные с решением России получать оплату за поставки природного газа в недружественные государства в рублях. У Токио, как отмечается, ещё не сформировалось понимание, как это в итоге будет реализовываться на практике, заявил в четверг на парламентском заседании японский министр финансов Сюнъити Судзуки, пишет ТАСС.

В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чём состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь, — сказал он.

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что правительство страны активно обсуждает данный вопрос с другими ведомствами и национальными компаниями, которые связаны с энергетикой и поставками ресурсов.

За последние годы доля РФ в общем объёме импорта сжиженного природного газа в Японию составляла 8,8%. Основную его часть Япония получает с территории Сахалина.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.