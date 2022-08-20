В Японии приостановили полёты конвертопланов V-22 Osprey Kyodo: в Японии приостановили полёты конвертопланов V-22 Osprey

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Силы самообороны Японии приостановили полёты конвертопланов V-22 Osprey. Они временно дислоцированы в префектуре Тиба близ столицы страны. Об этом сообщает агентство Kyodo. Предполагается, что конвертопланы пройдут дополнительные проверки на безопасность.

Сроки возобновления полётов пока не известны. В настоящее время в районе Кисарадзу в префектуре Тиба размещены девять конвертопланов.

Решение о приостановке полётов связано с тем, что ранее приостановку эксплуатации этих конвертопланов приостановило командование спецопераций ВВС США. Это объяснялось проблемами, связанными с обеспечением безопасности полётов.

За время эксплуатации этих конвертопланов было зафиксировано немалое число инцидентов. Так, в 2012 году две машины разбились во Флориде и Марокко, в 2016-м аналогичная ситуация произошла в зоне Персидского залива, в 2017-м — у восточного побережья Австралии.