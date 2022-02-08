В Японии приняли резолюцию в поддержку Украины

В японском парламенте приняли резолюцию, в которой парламентарии выразили солидарность с Украиной и поддержали суверенитет и территориальной целостность государства, об этом передаёт Kyodo News. Как отмечает агентство, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал принять «решительные меры в ответ на любое посягательство» России на Украину.

Парламентарии выразили серьезную обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Украины, а также выступил с поддержкой украинскому народу. Парламентарии настоятельно призвали правительство использовать все дипломатические ресурсы, сделав все возможное для снижения напряженности на Украине и скорейшего установления мира, — сообщает Kyodo News.

Ранее сообщалось, что правительство Японии будет в тесном сотрудничестве с США решать вопрос о санкциях в отношении России в случае военного конфликта на Украине, однако пока не намерено раскрывать конкретное содержание таких мер, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, в ситуации вокруг Украины по-прежнему сохраняется напряжённость и непредсказуемость.

До этого США предложили Японии рассмотреть возможность введения экономических санкций против России в случае, если Москва решит «вторгнуться» на Украину. При этом отмечается, что для Токио вопрос введения ограничений является крайне сложным, поскольку это может привести к ухудшению отношений с РФ и оказать негативное влияние на переговоры о мирном договоре.