В Японии при поступлении в школу не будут спрашивать пол ребёнка

В Японии ученики, подающие заявление на поступление в государственные средние школы, больше не будут обязаны указывать свой пол в анкете. Такое правило начнёт действовать с весны следующего года во всех префектурах страны, кроме Токио, сообщает Kyodo News со ссылкой на заявления местных советов по образованию.
Такое решение было
Так, совет по образованию префектуры Тотиги заявил, что «уважает сексуальное разнообразие», а их коллеги в Тибе отметили, что не ожидают каких-либо особых проблем с удалением графы «пол».
Единственным, кто сохранит гендерное разделение, останется столичный совет по образованию Токио. Это связано с тем, что там установлена система квот по гендерному признаку для школ дневного отделения с общими курсами. Причём такая мера уже давно подвергается критике, так как систему проходных баллов отдельно для мальчиков и девочек считают сексистской.
Ранее телеканал Russia Today опубликовал методичку по празднованию Рождества «толерантно». В видеоролике показана семья, где родители имеют порядковые номера вместо традиционных обращений «мама» и «папа». При этом снеговик семьи имеет право на гендерное самоопределение, поэтому нужно использовать слово «снеговикиня». Видео опубликовано на официальном YouTube-канале телеканала.