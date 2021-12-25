В Японии при поступлении в школу не будут спрашивать пол ребёнка

В Японии ученики, подающие заявление на поступление в государственные средние школы, больше не будут обязаны указывать свой пол в анкете. Такое правило начнёт действовать с весны следующего года во всех префектурах страны, кроме Токио, сообщает Kyodo News со ссылкой на заявления местных советов по образованию.

Такое решение было принято из-за растущего уровня знаний японцев о трансгендерах и небинарных людях. Сообщается, что последние могут столкнуться с психологическим стрессом из-за необходимости указывать пол, с которым они себя не идентифицируют.

Так, совет по образованию префектуры Тотиги заявил, что «уважает сексуальное разнообразие», а их коллеги в Тибе отметили, что не ожидают каких-либо особых проблем с удалением графы «пол».

Единственным, кто сохранит гендерное разделение, останется столичный совет по образованию Токио. Это связано с тем, что там установлена система квот по гендерному признаку для школ дневного отделения с общими курсами. Причём такая мера уже давно подвергается критике, так как систему проходных баллов отдельно для мальчиков и девочек считают сексистской.

Ранее телеканал Russia Today опубликовал методичку по празднованию Рождества «толерантно». В видеоролике показана семья, где родители имеют порядковые номера вместо традиционных обращений «мама» и «папа». При этом снеговик семьи имеет право на гендерное самоопределение, поэтому нужно использовать слово «снеговикиня». Видео опубликовано на официальном YouTube-канале телеканала.