В Японии предположили, что бывшего главу МИД КНДР казнили Yomiuri: экс-министра МИД КНДР и еще нескольких северокорейских дипломатов могли казнить в назидание другим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, вероятно, казнили в 2022 году, пишет японская газета «Иомиури» со ссылкой на источники. Вместе с ним казни подвергли еще нескольких бывших северокорейских дипломатов.

Что именно послужило причиной для применения высшей меры наказания, неизвестно. Известно лишь, что некоторые из казненных работали в посольстве КНДР в Великобритании.

Предположительно, казни были направлены на то, чтобы психологически воздействовать на других сотрудников северокорейского МИДа, которые могли планировать побег из страны.

Ли Ён Хо ушел с поста главы МИД КНДР в январе 2020 года. Его заменил бывший военный председатель комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон.

В прошлом уже северокорейские дипломаты уже убегали. Один из самых громких случаев произошел в 2016 году, когда заместитель посла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо перебрался в Южную Корею, где получил убежище. Власти КНДР обвинили его в финансовых хищениях и изнасиловании несовершеннолетних.

1 января Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщало, что Ким Чен Ын дал распоряжение в ближайшее время завершить разработку первого разведывательного спутника и ракеты-носителя. В числе прочего лидер КНДР рассказал, как нужно бороться с врагами, как члены и руководство партии должны проявлять активность, осветил будущие цели и показатели для ряда отраслей промышленности.