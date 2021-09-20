В Японии предложили разместить в стране ракеты США средней дальности

Размещение ракет США средней дальности в Японии просто необходимо, считает кандидат на пост председателя правящей в стране Либерально-демократической партии, бывший министр юстиции Санаэ Такаити. Об этом она заявила в ходе дебатов на телеканале Fuji. Она отметила, что готова вести диалог с Вашингтоном по этому вопросу, если станет премьер-министром.

Это необходимо в том числе для защиты нашей территории и народа. Размещение американских ракет является сдерживающим фактором в регионе для КНДР и Китая, — отметила Такаити.

Отмечается, что другие кандидаты в этом вопросе её не поддержали. По их мнению, такие споры лишены смысла до тех пор, пока соответствующим образом не будут распределены роли между США и Японией в рамках их стратегического альянса.

Ранее в США рассказали о возможном начале продажи первого в мире истребителя пятого поколения F-22 Raptor таким союзникам, как Япония и Израиль, при условии завершения производства самолёта для себя. По информации издания, F-22 Raptor получил три группы систем, одна из которых включала усовершенствованное управление двухмерным вектором тяги и возможность истребителя перемещаться на сверхзвуковой скорости в крейсерском режиме.