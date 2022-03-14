В Японии пообещали украинским беженцам визы и разрешение на работу

Министр юстиции Японии Есихиса Фурукава заявил, что беженцы с Украины, прибывшие в Японию, получат долгосрочную годовую визу и разрешение на трудовую деятельность. Отмечается, что годовая виза позволит беженцам осуществлять трудовую деятельность. Руководство страны также приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Для беженцев с Украины было принято решение продлить разрешение на пребывание в стране с краткосрочного в три месяца до долгосрочного длиною в год, — рассказал Фурукава.

Уточняется, что в рамках помощи Токио отправил Киеву экипировки, медикаменты, осветительное оборудование, бинокли и другую оптическую технику. Груз доставят американские военные самолёты.

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи ранее заявил, что власти Китая призывают международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации. Он также призвал к созданию нового механизма обеспечения безопасности в Европе.

По его мнению, основным принципом должна стать неделимость безопасности. Он добавил, что странам Европы нужно содействовать началу равноправного диалога для поиска и выстраивания сбалансированного, эффективного, устойчивого механизма безопасности в Европе.