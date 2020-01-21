https://static.news.ru/photo/18b6d00c-3c68-11ea-b095-fa163e074e61_660.jpg Фото: imag.one

Правительство Японии начало подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G). На это может уйти порядка десяти лет.

Создаётся совет экспертов, в состав которого войдут технические специалисты, представители частного бизнеса и причастных ведомств. Они должны к лету разработать комплексную стратегию перехода на новый формат, — передаёт телеканал NHK.

Массовое внедрение 5G произойдёт в Японии весной этого года. В США и Южной Корее использование систем связи пятого поколения уже началось.

Как писал NEWS.ru, Китай, США, Япония и Южная Корея к 2025 году охватят более половины всех потребителей суперскоростных сетей пятого поколения мобильной связи. Европа в этом плане будет отставать из-за медленного создания 5G-сетей. Так, судя по прогнозам экспертов, к середине десятилетия 66% мобильных подключений в Корее будут 5G, за ней следуют США с 50% и Япония с 49%. К 2025 году сетями пятого поколения будут пользоваться 1,55 млрд человек, что составит 18% от общего числа пользователей мобильной связи.