В Японии перестанут страховать суда в водах России от военного ущерба Nikkei: в Японии с 1 января перестанут страховать суда в водах РФ от военного ущерба

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Крупные японские страховые компании с 1 января перестанут оформлять страховку на суда, навигация которых проходит в акватории РФ и Украины, от военного ущерба, сообщает Nikkei. По информации издания, такое решение Токио связано с отказом западных компаний заключать страховые соглашения на основе рисков, в число которых входит возможное затопление судов вследствие вооруженного конфликта.

С 1 января 2023 года отечественные (японские. — NEWS.ru) страховые компании, кроме страхования жизни, перестанут предоставлять страховки, компенсирующие ущерб, например, затопление судов в результате войны во всех водах России и Украины, — сказано в статье.

Отмечается, что после рождественских каникул Япония планирует начать переговоры с зарубежными фирмами о возобновлении покрытия ущерба от военных столкновений ради обеспечения стабильных поставок сжиженного природного газа с «Сахалина-2».

Чиновник из Японии в разговоре с ТАСС подчеркнул, что проект «Сахалин-2» обеспечивает почти 9% потребления СПГ страной. По его словам, большая часть газа идет на выработку электричества, обеспечивая 3% его генерации в стране.

Ранее стало известно, что военный комитет рынка страхования Ллойд (Lloyd's of London) внес Черное и Азовское моря в список наиболее рискованных вод для торгового судоходства. Таким образом, в рейтинге страховых компаний черноморские и азовские порты были приравнены к водам Сомали, Гвинейского залива, Йемена и других акваторий «по причине войны, пиратства, терроризма и сопутствующих обстоятельств».