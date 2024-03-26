В Японии ответили на вопрос о позиции РФ и Украины по теракту в «Крокусе» МИД: Япония не будет оценивать заявления России и Украины по теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

В Японии осудили террористическую атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл», однако власти страны отказались давать оценку заявлениям президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского об этом событии, передает РИА Новости со ссылкой на слова главы японского МИД Еко Камикавы. Он добавил, что правительство Японии выражает свои соболезнования родным погибших и пострадавших.

Что касается заявлений президента Путина и президента Зеленского, то правительство Японии осведомлено о них, но, как правительство, мы намерены воздержаться от конкретных комментариев по ним, — сказал он.

Агентство напоминает, что после теракта в «Крокусе» глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк указал на непричастность Киева к этому событию, аналогичное заявление прозвучало из уст представителя разведки Андрея Черняка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала саморазоблачительным высказывание Зеленского, обвинившего Москву в связи с терактом.

Ранее журналист Клаус Штриенц сообщил, что Немецкий город Хехштадт-ан-дер-Айш, являющийся городом-побратимом Красногорска, направит письмо жителям Подмосковья. По его словам, речь идет о выражении соболезнований и поддержки.