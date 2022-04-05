В Японии отказались от высылки российских дипломатов

Японское правительство, в отличие от стран НАТО, скорее всего не пойдёт на высылку российских дипломатов из-за событий на Украине, так как не хотело бы стать объектом ответных мер со стороны России, пишет газета Sankei Shimbun со ссылкой на источники в официальных кругах. Однако новый пакет антироссийских санкций будет реализован, над ним уже ведётся работа.

Официальный Токио рассматривает вариант высылки российских дипломатов как крайний вариант, опасаясь ответных мер Москвы.

При этом, по данным газеты Yomiuri Shimbun, в Токио вновь изучают вопрос о введении доволнительных санкций в отношении России. Этот шаг будет сделан в координации с США, Великобританией и иными странами G7. По информации издания, в том числе на рассмотрении вопрос о замораживании активов Сбербанка, а также запрете на импорт сельхозпродукции из РФ.

Евросоюз ранее объявил персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России. Решение об этом принял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Причиной названа «деятельность, противоречащая дипстатусу».

Также ряд европейских стран заявил о высылке российских дипломатов. Правительство Испании также приняло решение о высылке 25 дипломатов России. Власти объяснили, что делают это из «соображений национальной безопасности».

Министерство иностранных дел Эстонии ранее сообщило о высылке 14 российских дипломатов из страны и о закрытии посольства в Нарве. В дипведомстве добавили, что канцелярия посольства в Тарту также будет закрыта.

Кроме того, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны вышлют 30 российских дипломатов.