В Японии отказались комментировать визит Пелоси на Тайвань Генсек японского правительства Мацуно отказалcя комментировать визит Пелоси на Тайвань

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Токио. Япония

В правительстве Японии отказались давать оценку поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По словам генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно, власти «не в том положении, чтобы давать комментарий». Политик при этом не стал отвечать на вопросы журналистов о действиях Китая, пишет РИА Новости.

Что касается зарубежного визита спикера палаты представителей США Пелоси, то, как японское правительство, мы не в том положении, чтобы давать комментарий, — сказал Мацуно.

Отмечается, что с военной базы США Кадена на острове Окинава ранее взлетели восемь истребителей F15 и пять самолётов-заправщиков из-за прилёта Пелоси на Тайвань.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в своём выступлении в парламенте Тайваня ранее заявила, что выступает за расширение межпарламентских связей с островом для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Она пояснила, что речь идёт о безопасности, экономике и других сферах. В своей речи она отметила, что приехала в регион «с миром». Вице-спикер заксобрания Цай Цичан в свою очередь назвал Пелоси «большим другом тайваньского народа» и высоко оценил её визит на остров.