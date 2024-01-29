В Японии назвали приоритетные направления помощи Украине Sankei: Япония поможет Украине в сфере медицины и сельского хозяйства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Японии определили приоритетные направления оказания помощи Украине, пишет газета Sankei. В их числе гуманитарная помощь, дистанционная медицина, развитие информационных и информационно-коммуникационных технологий, биотехнологии, развитие сельского хозяйства и животноводства.

Эти направления распределены по трем основным платформам: срочное восстановление, восстановление экономики и наращивание производительности, формирование базовой среды. Предполагается, что в ходе конференции по продвижению экономического восстановления Украины, которая пройдет в Японии 19 февраля, Токио и Киев подпишут порядка 20 документов.

Отмечается, в частности, что японская сторона намерена поделиться с Украиной новейшими достижениями в области телемедицины, а также технологиями, связанными с производством и использованием возобновляемых источников энергии, например биотоплива. Кроме того, Япония будет работать над восстановлением энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что Европейская служба внешних связей разрабатывает новый план по оказанию помощи Украине. Он предусматривает создание фонда для обхода вето, наложенного Венгрией на выделение помощи Киеву.