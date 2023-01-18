В Японии оценили устойчивость российской экономики Yahoo News Japan: российская экономика выстояла перед лицом западных санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японский журналист Ватару Накамура в статье для портала Yahoo News Japan написал, что российская экономика смогла выстоять под натиском западных санкций. Он добавил, что основной причиной успеха устойчивости государства стал менталитет россиян. Обозреватель отметил, что люди старше 40 лет считают, что после распада СССР нынешние потрясения — «ничто».

Россия оказалась единственной страной, прогноз экономического роста которой пересмотрели в сторону повышения, хотя он и оставался отрицательным. Важным здесь является менталитет россиян. Во время опросов люди говорили о том, что после распада СССР нынешние потрясения — «ничто», — сказано в публикации.

Экономике России, по мнению автора материала, также помогает сотрудничество с Китаем и Индией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции Евросоюза погрузят экономику России в рецессию на десятилетия. По ее словам, индустрия РФ лишается современных и «критических» технологий.

Ранее авторы материала в издании Politico предположили, что власти стран Евросоюза должны расширить список стран, выступающих против России в ситуации вокруг Украины.