В Японии объяснили важность участия в «Сахалине-1» В Японии заявили о важности участия в «Сахалине-1» с точки зрения энергетической безопасности

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press Токио начал собирать информацию, чтобы определить влияние решения России по проекту «Сахалин-1», сообщил телеканалу NHK источник в Министерстве экономики. Он отметил, что такие шаги связаны с тем, что нефтегазовый проект важен с точки зрения энергетической безопасности.

Это важный источник поставок за пределами Ближнего Востока. Неизменной остается важность доли в «Сахалин-1» с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, — сказал собеседник телеканала.

Чиновник добавил, что сейчас нефть с «Сахалин-1» не импортируется в Японию, однако ранее, по данным прошлого года, российские поставки составляли 3,6% поставляемой нефти. Отметим, что японская Sodeco владеет 30%.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство создало нового российского оператора проекта «Сахалин-1», который получит права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором проекта «Сахалин-1» будет структура «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф», как минимум до тех пор, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после этого полномочия структуры могут быть продлены. Зарубежные компании должны в течение месяца сообщить России решение о том, намерены ли они продолжать участие в проекте с новым оператором.