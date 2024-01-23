В Японии объяснили обеспокоенность отношениями России и КНДР МИД Японии: Россия может оказать военную помощь Северной Корее

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава японского МИД Еко Камикава

Япония считает, что Россия может оказать военную помощь Северной Корее, заявила в ходе регулярной пресс-конференции глава японского МИД Еко Камикава. По ее словам, которые приводятся на сайте МИД Японии, Токио с обеспокоенностью следит за развитием отношений Москвы и Пхеньяна.

Вместе с тем Камикава в очередной раз повторила утверждения о том, что КНДР передавала российской стороне различные вооружения. Она напомнила, что любая торговля вооружениями с КНДР является нарушением резолюций Совбеза ООН, и призвала международное сообщество к их соблюдению. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что обвинения стран Запада в незаконном военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна голословны и бездоказательны.

При этом глава японского дипведомства не стала комментировать перспективы визита в КНДР президента России Владимира Путина. Ранее этот вопрос оставил без внимания и генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, который заявил, что правительство страны не в том положении, чтобы комментировать этот возможный эпизод.

Ранее пресс-служба аппарата помощников министра иностранных дел КНДР сообщила, что визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в РФ является важным шагом на пути к надежному развитию двусторонних отношений Москвы и Пхеньяна. В ведомстве добавили, что перспектива этих контактов устремлена в будущее.