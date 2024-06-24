В Японии обозначили позицию по визиту Путина в Северную Корею В Японии заявили о беспокойстве в связи с визитом Путина в КНДР

Фото: kremlin.ru/ Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Японская сторона, говоря о недавнем визите президента России Владимира Путина в Северную Корею, выражает озабоченность в связи с расширяющимся сотрудничеством Москвы и Пхеньяна в военной сфере, заявил генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси. Он напомнил, что Токио обозначил данную позицию 21 июня в Москве, где состоялась встреча японских представителей с главой третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой, пишет ТАСС.

Мы выразили обеспокоенность и озабоченность в связи с продолжающимся военным сотрудничеством РФ и Северной Кореи, в том числе это касается недавнего визита президента Путина в Северную Корею, — сказал Хаяси.

По его словам, Япония также выступает за возобновление процесса гуманитарных обменов с югом Курильских островов. Он уточнил, что речь идет также о возможности посещения могил предков гражданами Японии.

Ранее американский посол в Японии Рам Эмануэль раскритиковал поездку российской делегации в КНДР и заявил, что в этом вопросе сбываются худшие опасения США сбываются. По словам дипломата, Москва данным визитом послала сигнал Западу о том, что может стать «главным организатором» государств, которые Вашингтон не контролирует.