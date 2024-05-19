В Японии обнародовали тайное соглашение с США по ядерному оружию Asahi: США достигли тайного соглашения с Японией по ядерному оружию в 1960 году

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США в 1960 году заключили с Японией секретное соглашение по транзиту через страну ядерного оружия, сообщила японская газета Asahi. Уточняется, что соответствующую информацию обнаружил политолог Такаси Синобу в документах Национального архива США.

Речь идет о засекреченных протоколах, которые касались захода кораблей Штатов с ядерным оружием в порты Японии, пояснили авторы материала. Американские власти хотели иметь право осуществлять транзит без согласования с японскими властями. В итоге после продолжительных консультаций скрытая от общественности договоренность была достигнута.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Китай не захотел вести переговоры с США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия после консультаций в ноябре прошлого года. По его словам, стороны могли обсудить улучшение коммуникации, а также систему оповещений о тестовых запусках ракет.

До этого заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Пол Дин заверил, что Соединенные Штаты придерживаются принципа неприемлемости использования искусственного интеллекта для контроля над ядерным оружием. Любые решения в этой области должен принимать исключительно человек. Россия и Китай в этой области должны принять аналогичную позицию, подчеркнул он.