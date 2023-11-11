В Японии обеспокоились воздушным патрулированием РФ и КНР у границ страны Премьер Кисида обеспокоился воздушным патрулированием РФ и КНР у границ Японии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-22

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность в связи с патрулированием воздушных сил России и Китая у границ страны. Он затронул эту тему в ходе выступления перед бойцами сил самообороны на авиабазе Ирума, передает Kyodo.

Попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке вокруг нашей страны усиливаются... Поэтому необходимо оперативное развертывание ракет большой дальности для усиления обороны, — заявил он военным.

Последний случай, по словам премьера, произошел в июне, когда четыре китайских и российских бомбардировщика совместно пролетели над водами вблизи Японии, что побудило ASDF поднять истребители в воздух. Японские истребители также отреагировали на пролетающие бомбардировщики в ноябре прошлого года, добавил он. Хотя воздушное пространство Японии не было нарушено, Министерство обороны передало Китаю и России свою серьезную обеспокоенность по дипломатическим каналам, расценив это действие как демонстрацию силы, пояснил Кисида.

Кроме того, издание пишет, что Токио намерен обновить свои ключевые оборонные документы и иметь возможность для контрудара или способность поражать базы противника, если возникнет такая необходимость. Отмечается, что этот шаг является важным политическим сдвигом, учитывая, что в конституции за Японией закреплен статус государства, отказывающегося от войны.

Ранее стало известно, что рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня в 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%. Это самый низкий уровень за два года работы Фумио Кисиды на посту премьер-министра. Кроме того, этот показатель является самым низким за последние 11 лет, поскольку Кисида оказался даже непопулярнее двух своих предшественников Синдзо Абэ и Есихидэ Суги.